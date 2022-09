Frente fria chega ao Rio de Janeiro com ressaca na noite de hoje

Depois de uma sexta-feira (9) e sábado (10) de calor intenso no Rio de Janeiro, a temperatura começou a cair na noite de ontem, devido à chegada de uma frente fria no estado. A previsão do Alerta Rio é que a temperatura neste domingo (11) não passe de 24ºC, tendo registrado mínima de 14ºC durante a madrugada.

O tempo hoje permanece nublado a encoberto, com possibilidade de chuvisco e chuva fraca no período da tarde e ventos de fracos a moderados, entre 18,5 km/h a 51,9 km/h.

Para o início da semana, o Alerta Rio informa que não deve chover até quarta-feira (14), com elevação da temperatura na terça-feira (13), podendo chegar a 30ºC, mas mantendo as mínimas na faixa dos 15ºC.

Ressaca

A Marinha emitiu alerta de ressaca com início previsto para as 21h de hoje e validade até as 9h de terça-feira, com a previsão de ondas de 2,5 metros a 3 metros na orla da cidade.

O Centro de Operações da prefeitura recomenda evitar o banho de mar e outras práticas esportivas nas águas durante o período de ressaca, além de não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar, incluindo as ciclovias se elas forem atingidas pelas ondas.