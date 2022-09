Claudio Castro anuncia Thiago Pampolha como candidato a vice

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, candidato à reeleição, anunciou hoje (11) que seu novo candidato a vice será Thiago Pampolha, do União Brasil.

Pampolha concorria a reeleição como deputado estadual e assume a candidatura após o vice de Castro, Washington Reis (MDB), ter o nome barrado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER-RJ). Em 2016, Reis foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes contra o meio ambiente e contra a administração pública.

O anúncio foi feito pelas redes sociais de Claudio Castro. No governo do Rio de Janeiro, Pampolha já ocupou os cargos de secretário de Esporte, em 2017, e do Ambiente e Sustentabilidade, em 2020.

Pampolha está no terceiro mandato como deputado estadual.