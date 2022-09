EBC celebra hoje os 100 anos da primeira transmissão de rádio no país

A Orquestra do Theatro Municipal e a Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense se apresentam hoje (7) à noite, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma comemoração da Empresa Brasil de Comunicação que celebra os 100 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil.

Na primeira parte do concerto comemorativo promovido pela Rádio MEC, a Orquestra do Theatro Municipal interpreta trechos de O Guarani, de Carlos Gomes. Com regência do maestro Felipe Prazeres, o espetáculo conta com solos do tenor Eric Herrero e da soprano Maria Gerk. Em 7 de setembro de 1922, o mesmo O Guarani foi transmitido diretamente do Theatro Municipal, em comemoração ao centenário da Independência do Brasil.

A Sinfônica Nacional da UFF comanda a segunda e última parte do concerto, com a interpretação de Choros 6, de autoria de Heitor Villa-Lobos. O maestro Javier Logioia é o regente da orquestra. “É um marco histórico para essa casa secular celebrar o centenário do rádio em nosso palco, nessa linda parceria com a EBC e em uma data tão emblemática como o 7 de Setembro. Será uma noite muito especial, com um programa primoroso apresentando obras de Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos”, celebra a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino.

O presidente da EBC, Glen Valente destacou a importância da celebração.

“A primeira transmissão de rádio feita em 1922 a partir das estações instaladas no Rio de Janeiro, então capital federal, revolucionou a comunicação e a cultura brasileira. Hoje, o veículo mantém sua relevância e permanece em constante transformação. Ao integrarem o território nacional pela informação, boa música e veiculação de utilidade pública, as emissoras de rádio geridas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) escrevem sua história junto com a própria história das transmissões radiofônicas no país”.

Durante o intervalo das apresentações, a Rádio MEC realiza entrevistas temáticas de bastidores. O público poderá conferir a atração ao vivo no Facebook, YouTube e Twitter da emissora e nas Rádios MEC e Nacional.

Ainda durante o evento no Theatro Municipal, os Correios lançam o selo comemorativo dos 100 anos de Rádio no Brasil. A novidade faz parte da iniciativa da empresa de emitir selos alusivos a datas comemorativas ou fatos históricos relevantes para o país.

Pioneirismo

Apesar da primeira transmissão de rádio no Brasil ter acontecido durante a celebração do centenário da Independência, o início efetivo e regular das transmissões ocorreu somente no ano seguinte, graças ao esforço de Roquette-Pinto.

Ele tentou convencer o governo a comprar os equipamentos da empresa Westinghouse, mas não obteve sucesso. A aquisição foi feita então pela Academia Brasileira de Ciências, da qual era secretário. Em 1923, entrou no ar a Rádio Sociedade Rio de Janeiro.

A emissora pioneira é a atual Rádio MEC. Em 1936 ela foi doada pelo próprio Roquette-Pinto ao Ministério da Educação. No mesmo ano, foi fundada a Rádio Nacional, a princípio como emissora privada, incorporada na década de 1940 ao patrimônio da União.

Já em 1935, surge o programa A Voz do Brasil, noticiário radiofônico produzido pela EBC. Inicialmente com o nome de Programa Nacional, em 1938 passou a ter transmissão obrigatória com horário fixo das 19h às 20h, e o nome alterado para A Hora do Brasil.

No ano de 1962, o noticiário passou a se chamar A Voz do Brasil. É o programa de rádio mais antigo do país e do hemisfério sul ainda em transmissão.

