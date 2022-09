Irã tem urânio suficiente para uma bomba, diz relatório

O estoque de urânio do Irã enriquecido a até 60%, que é próximo do grau de armas, cresceu o suficiente para uma bomba nuclear, mostrou relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta quarta-feira (7).

Ultrapassar esse limite é um marco no acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais, que limitou a pureza permitida ao Irã para enriquecer urânio em 3,67%, bem abaixo dos 20% alcançados antes do acordo e dos cerca de 90% que é o grau de armas.

A saída de Washington do acordo, sob o governo do então presidente Donald Trump, e sua reimposição de sanções contra o Irã, que haviam sido retiradas no tratado, levaram o país a violar as restrições nucleares do acordo.

“O Irã agora pode produzir 25 kg [de urânio] a 90% se quiser”, disse um diplomata sênior em resposta ao relatório visto pela Reuters, quando questionado se o Irã teria material enriquecido a 60% suficiente para uma bomba.

O relatório mostra que o estoque iraniano de urânio enriquecido a 60% e na forma de hexafluoreto de urânio, o gás que as centrífugas enriquecem, está estimado em 55,6 kg, um aumento de 12,5 kg em relação ao relatório trimestral anterior.

Levaria cerca de três a quatro semanas para o Irã produzir material suficiente para uma bomba, se quisesse, disse o diplomata, acrescentando que a AIEA levaria de dois a três dias para detectar um movimento nessa direção. O Irã nega a intenção.

As negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos fizeram pouco progresso em direção à retomada do acordo, que levaria as muitas centrífugas avançadas que o Irã está usando agora a serem desligadas, já que o acordo só permite enriquecer urânio com centrífugas IR-1 de primeira geração.

A reativação do acordo também reduziria seu estoque de urânio enriquecido em vários níveis, atualmente em cerca de quatro toneladas, de volta ao limite acordado de 202,8 kg.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.