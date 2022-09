Barcelona vai “sonhar alto” na Liga dos Campeões, afirma Xavi

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, está confiante de que sua equipe estará entre os clubes que disputarão o título da Liga dos Campeões nesta temporada, depois que os gigantes espanhóis foram eliminados da competição na fase de grupos da temporada passada.

“Vamos competir e sonhar alto. Caso contrário, eu teria ficado em casa”, disse Xavi em entrevista coletiva na véspera do jogo de abertura do Grupo C, na quarta-feira (7), contra o Viktoria Plzen. “Ser favorito é outra coisa. Você tem que ser humilde. Cada jogo vai ser uma guerra. Não ganhamos um título da Liga dos Campeões aqui desde 2015.”

🎙 Xavi Hernández, sobre o #BarçaViktoria: “O objetivo principal amanhã são os três pontos.” 👊 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/RemAOrmMRj — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) September 6, 2022

A nova contratação, Robert Lewandowski, encantou os torcedores do Barça em suas três vitórias consecutivas pelo Campeonato Espanhol, marcando cinco gols, incluindo dois jogos consecutivos com dois gols em cada.

A chegada do duas vezes Melhor Jogador do Ano da Fifa aumentou as expectativas no Camp Nou depois que o Barcelona passou por uma frustrante temporada 2021-22 após a saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain.

Com o novo contratado Raphinha jogando bem pelo lado direito, um ressurgente Ousmane Dembélé finalmente mostrando seu potencial e Ansu Fati voltando à forma, a expectativa não poderia estar maior.

“Vejo todos os dias como estão os torcedores. As camisas esgotaram, as pessoas nos param e nos aplaudem na rua. Temos de continuar, é um sentimento positivo”, disse Xavi.

Xavi está ciente de que o primeiro jogo em casa contra o time mais fraco do grupo, o Viktoria Plzen, pode ser complicado, com partidas contra o Bayern e a Inter de Milão por virem. “Por enquanto precisamos estar focados em nosso objetivo que é avançar para a fase eliminatória. Temos que chegar pelo menos às oitavas de final em uma competição tão difícil e um grupo muito complicado.”

