Bicentenário da Independência e 100 anos do rádio

O Hoje é Dia desta semana lembra o aniversário de dois marcos da história brasileira. A quarta-feira (7) marca os 200 anos da Independência do Brasil e o centenário da primeira transmissão de rádio do país. Para celebrar essas datas, os veículos da EBC publicam uma série de reportagens especiais com temas relacionados a esses feitos.

Comemorado no 7 setembro, o Dia da Independência recorda o grito de independência às margens do rio Ipiranga, proclamado por Dom Pedro I, mas esse marco nem sempre foi comemorado na mesma data. Devido às dificuldades de propagação das informações, a população só ficou ciente do feito em 12 de outubro, dia em que Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil e dia do aniversário do monarca.

Essa e outras curiosidades sobre o bicentenário, você pode encontrar no site da TV Brasil ( e da Agência Brasil (

Oficializado no centenário da proclamação, o hino nacional também faz aniversário durante a semana e completa 100 anos na terça-feira (6). A letra do hino foi escrita em 1909 pelo poeta Osório Duque Estrada e só se tornou oficial em 1922 pelo Decreto nº 15.671, de 6 de setembro de 1922, assinado pelo presidente Epitácio Pessoa. Entenda a letra da composição na reportagem.

A primeira grande transmissão radiofônica no Brasil aconteceu durante a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que comemorava os 100 anos da emancipação do país e contou com discurso do então presidente Epitácio Pessoa.

A história da rádio, no entanto, pode ter começado anos antes, em 1919, em Recife (PE). Formada por estudantes, a Rádio Clube de Pernambuco foi inaugurada em 6 de abril de 1919, um ano antes da Rádio Sociedade. A Rádio Sociedade de Edgard Roquette-Pinto, primeira rádio oficial, veio em 20 de abril de 1920. Confira reportagem da Agência Brasil.





Esse não é o único episódio que gera discussões sobre pioneirismo. A própria invenção do aparelho radiofônico, atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, gera discussão entre pesquisadores e envolve um cientista brasileiro, o padre Roberto Landell de Moura. Ouça este episódio da série Cem anos do Rádio no Brasil, da Radioagência Nacional.

Dia Mundial da Alfabetização

Quinta-feira (8) é o Dia Mundial da Alfabetização, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) que busca discutir estratégias para redução do analfabetismo. No Brasil, mais de 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas, 6,6% de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2019. Segundo a Unesco, o número de adultos não alfabetizados no mundo é de 773 milhões.

Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE), lei que estabelece planejamento para melhorar a educação no país, o Brasil deve zerar a taxa de analfabetismo até 2024. Os desafios da educação básica, no entanto, aumentaram com a pandemia de covid-19. Reportagem da Agência Brasil fala sobre os impactos da crise sanitária mundial na alfabetização.

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

O mês é marcado ainda pelas campanhas do Setembro Amarelo, que discute ações de prevenção ao suicídio. O Dia Mundial de Prevenção ao suicídio, no sábado (10), traz discussões sobre a importância de falar sobre essa causa de morte que é a segunda mais recorrente entre jovens de 15 a 29 anos.

O Repórter Brasil explica que falar abertamente sobre suicídio ajuda na prevenção.

A importância de abrir espaço para discussões sobre o tema e de implementar políticas públicas de prevenção também foi assunto do Tarde Nacional Amazônia.

Outro grupo de risco são as gestantes. Em entrevista ao Revista Brasília, especialista explica que fatores como gravidez não desejada na adolescência, depressão pós-parto, abusos, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático necessitam de olhar atento e suporte emocional da rede de apoio.

Seja qual for a faixa etária, os fatores de risco ou a causa, falar de suicídio, acolher e mostrar possibilidades de ajuda são fundamental para evitar que isso aconteça. Lembre-se que a ajuda de profissionais capacitados é imprescindível para lidar com situações de crise.

Caso esteja passando por um momento como esse, você pode encontrar ajuda no Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188.

*Com supervisão de Alessandra Esteves

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados