Revelação brasileira conquista ouro no Mundial Júnior de natação

O brasileiro Stephan Steverink é o novo campeão mundial júnior dos 400 metros (m) nado livre. Nesta terça-feira (30), em Lima (Peru), o atleta do Flamengo finalizou a prova em 3min48s27, superando o romeno Vlad Stancu em 11 centésimos, na batida de mão. O bronze ficou com o polonês Krzysztof Chmielewski, com 3min49s34.

É OUROOOOOOOOOO! 🥇🏊🏽‍♂️ É de Stephan Steverink, no Mundial Júnior de Natação 🇵🇪 Ele venceu os 400m livre com o tempo de 3m48s27. Esta é a 3ª medalha de 🥇 do 🇧🇷 na história dos Mundiais Júnior! pic.twitter.com/yWUbaVWnF0 — Time Brasil (@timebrasil) August 31, 2022

Foi somente a terceira medalha de ouro brasileira em um Mundial Júnior de natação. Em 2006, no Rio de Janeiro, Leonardo Guedes venceu os 100 m costas. Em 2015, Brandonn Almeida conquistou o primeiro lugar nos 1.500 m livre, em Cingapura.

“Não sei o que dizer. Minha mãe está aqui, com certeza nervosa. Eu também estava muito [nervoso] e meu treinador também, mas foi uma grande prova. O time brasileiro nos incentiva muito e ganhei por eles”, celebrou o campeão em depoimento à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Stephan, 18 anos, é o único dos 20 representantes do Brasil que também esteve no Mundial adulto, realizado em Budapeste, há dois meses. Em Lima, o nadador ainda brigará por medalhas nos 800 m e nos 1.500 m livre e nos 400 m medley, prova que disputou na Hungria e na qual ficou em 16º lugar.

Filho de pai holandês e mãe brasileira, Stephan tem dupla nacionalidade e vinha sendo acompanhado pelas confederações de ambos os países. No Brasil, ele já superou recordes de base de atletas como o medalhista Thiago Pereira. Na Holanda, o nadador também bateu tempos de nomes relevantes, como o tricampeão olímpico Pieter Van den Hoogenband, nos 200 m livre, no sub-13.

O Mundial Júnior segue nesta quarta-feira (31), com baterias eliminatórias a partir de 11h30 (horário de Brasília). A competição é transmitida pelo canal da Federação Internacional de Natação (Fina) no YouTube.