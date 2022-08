Felipe D’Avila diz que Novo faz uma oposição responsável

O candidato à Presidência da República pelo Novo, Felipe D’Avila, disse hoje (30) que seu partido faz uma oposição responsável ao governo. A declaração foi dada durante entrevista ao vivo ao jornal Gazeta do Povo. Em questionamento, um repórter observou que apesar de se classificar como oposição, o Novo votou a favor de matérias propostas pelo governo e alguns parlamentares da legenda já elogiaram publicamente o presidente Jair Bolsonaro.

“No Brasil, nós não estamos acostumados a lidar com uma oposição responsável. E aí fica essa dubiedade. Nós votamos com o governo as pautas que interessam ao país. Nós votamos com o governo a reforma da previdência, o novo marco do saneamento, a nova lei das startups, a independência do Banco Central”, disse D’Avila.

O presidenciável prometeu, se eleito, acabar com o “orçamento secreto”, termo que vem sendo usado para designar as emendas de relator, através das quais verbas são liberadas a deputados e senadores para financiar obras em suas bases eleitorais.

D’Avila dedicou o dia a atender veículos de imprensa. Foram quatro entrevistas ao vivo.

