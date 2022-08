Bia Haddad Maia e Thiago Monteiro estreiam com vitória no US Open

Número 15 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), Beatriz Haddad Maia iniciou a participação na chave de simples do US Open de forma avassaladora. Nesta segunda-feira (29), a paulista não tomou conhecimento da croata Ana Konjuh (117ª) e precisou de apenas uma hora para vencer por 2 sets a 0, sem ceder games à adversária (duplo 6/0). Foi a primeira vitória da carreira no Grand Slam realizado em Nova York (Estados Unidos).

Na segunda rodada, a brasileira terá pela frente a canadense Bianca Andreescu (48º), que estreou superando a francesa Harmony Tan (112ª) por 2 sets a 1 (6/0, 3/6 e 6/1), após uma hora e 39 minutos de jogo. A partida está prevista para ocorrer na quarta-feira (31), ainda sem horário definido.

“Estou contente com minha estreia. Foi uma primeira rodada positiva. Sabia que precisaria de bastante humildade e disciplina. A primeira rodada é sempre um jogo muito duro para todo mundo. Consegui controlar bem minhas emoções”, declarou a tenista, via assessoria de imprensa.

Bia também disputará a chave de duplas do US Open. A paulista, 23ª melhor duplista do ranking mundial, competirá ao lado da cazaque Anna Danilina (19ª). A estreia será contra a polonesa Magda Linette (41ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (43ª), em data a ser decidida.

Quem também largou com vitória nesta segunda foi Thiago Monteiro. O cearense, número 67 do ranking de simples da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), superou o eslovaco Alex Molcan (40º) por 3 sets a 1 (6/4, 4/6, 6/4 e 6/1), em duas horas e 39 minutos. Foi também a primeira vez que ele passou de fase na chave principal do US Open.

O adversário do brasileiro na segunda rodada será o russo Karen Khachanov (31º), que bateu o norte-americano Denis Kudla (96º) por 3 sets a 1 (3/6, 6/1, 6/2 e 6/2), em duas horas e nove minutos de partida. O duelo também está programado para ocorrer a partir de quarta-feira.

O Brasil ainda tem quatro representantes na chave de duplas masculinas, cujos jogos ainda não foram marcados. Brasileiro mais bem colocado na ATP entre os duplistas, o mineiro Bruno Soares (33º) disputará o Grand Slam norte-americano ao lado do britânico Jamie Murray (14º). Eles estreiam contra os anfitriões Hunter Reese (78º) e Max Schnur (88º). Conterrâneo de Bruno, Marcelo Melo (45º) e o sul-africano Raven Klaasen (73º) pegarão o argentino Máximo González (49º) e o bósnio Tomislav Brkic (51º) na primeira rodada.

Atual número dois do país nas duplas, o gaúcho Rafael Matos (38º) e o espanhol David Vega Hernandez (40º) terão pela frente o francês Fabien Reboul (69º) e o equatoriano Diego Hidalgo (79º). Também natural do Rio Grande do Sul, Marcelo Demoliner (173º) jogará com o português João Souza (296º em duplas e 59º em simples) contra o argentino Horácio Zeballos (nono) e o espanhol Marcel Granollers (11º).