Festival de Gastronomia de Tiradentes dá visibilidade a novos projetos

Em sua 25ª edição, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes (MG) abrigou a inauguração de um hub de inovação para estimular o empreendedorismo. Trata-se de um espaço que contribui para fomentar novos negócios em gastronomia e turismo, propiciando a conexão entre diferentes atores. Em meio à programação, que teve início no dia 19 desse mês e se encerra hoje (28), startups, empresas e investidores puderam conhecer alguns projetos e profissionais encontraram oportunidade de formação e capacitação.

A iniciativa, batizada de hub.S, foi promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), entidade privada com fins públicos financiada com recursos de contribuição compulsória das empresas do comércio. Toda a programação foi gratuita e incluiu diferentes atividades como experiências gastronômicas inovadoras e workshops com temas variados como vinho, café e doces tradicionais.

Segundo a coordenadora do hub, Chaira Araujo, além da programação de inauguração incluída no Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, já existem atividades previstas para os próximos meses. “As pessoas poderão participar de maratonas de desenvolvimento de soluções inovadoras para a gastronomia e o turismo. Os desafios abordados podem ser da comunidade local, do ecossistema mineiro ou nacional, ou de empresas parceiras”, disse à Agência Brasil.

Chaira afirma que se trata de um espaço inédito em Minas Gerais para pesquisa e experimentação gastronômica. Também de acordo com a coordenadora, a iniciativa fomentará o desenvolvimento de startups e empreendedores. Para o próximo ano, está prevista a inauguração da escola cervejeira, com uma minifábrica estruturada em Tiradentes. “O hub.S oferece uma trilha de formação com apoio de mentores e networking que contribui para a tomada de decisões importantes para o futuro do empreendimento”, acrescenta.

O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, um dos principais eventos deste tipo no país, é organizado pelo Fartura Brasil, uma plataforma de conteúdo gastronômico que percorre cidades brasileiras com um calendário de atividades variadas que busca valorizar tradições locais. Esta edição, que marca os 25 anos de história, aborda o tema da “Inconfidência Mineira”, movimento em contestação ao domínio português que eclodiu em Minas Gerais no final do século 18. Foi organizado um espaço para apresentar os costumes alimentares dessa época.

Entre as atrações mais prestigiadas do evento está a Mercearia Fartura, onde produtores locais expõem e vendem seus produtos. Nos restaurantes do centro histórico da cidade, ocorrem os Festins, menus criados exclusivamente para o festival por chefs anfitriões de Tiradentes e por chefs nacionais e internacionais convidados pela organização. Há ainda o concurso Talento em Casa, que premia moradores da região. A programação também inclui apresentações e exposições artísticas, cursos, workshops e o Fartura de Amor, uma ação social que envolve a distribuição de refeições feitas por diferentes chefs para a população carente, além da arrecadação de alimentos e recursos financeiros para instituições beneficentes.

Segundo o Fartura Brasil, considerando todas as edições anteriores, o festival já recebeu cerca de 860 mil pessoas. O número não leva em conta os participantes virtuais. Em 2020, em virtude da pandemia de covid-19, toda a programação foi online. Em 2021, foi organizado um modelo híbrido. Na edição deste ano, também foi possível acompanhar algumas atrações pela internet.