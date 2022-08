Rio inicia campanha de vacinação antirrábica

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa), iniciou hoje (27) a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos.

São mais de 135 postos de vacinação neste primeiro dia da campanha em bairros da zona sul, centro, zona norte e na Ilha do Governador. Outras regiões do Rio serão atendidas nas etapas seguintes.

“Leve seu animal, filhote, a partir de três meses, e os [animais] adultos, se estiverem saudáveis. A raiva é uma doença que não tem cura. A vacinação é a prevenção”, disse a presidente do Ivisa, Aline Borges.

Causa e efeito

Causada por um vírus, a raiva é uma zoonose que pode acometer diversos mamíferos, mas as principais espécies envolvidas no ciclo da doença são cães, gatos, morcegos, raposa, cachorro-do-mato e saguis. Ela é transmitida ao homem por meio da saliva de animais infectados, principalmente por mordida, arranhão ou lambida. A doença é quase sempre fatal e se caracteriza por uma encefalite progressiva, levando à inflamação do cérebro.



Posto de vacinação no Rio Comprido foi um dos mais procurados – Tânia Rêgo/Agência Brasil

No fim , um adolescente do sexo masculino que havia contraído raiva no Distrito Federal não resistiu à doença e morreu.