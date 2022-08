Confira o dia dos candidatos à Presidência da República

O segundo final de semana de campanha eleitoral movimentou a agenda de boa parte dos candidatos à Presidência. Neste sábado (27), alguns optaram por encontros e caminhada para ampliar o contato com os eleitores. Outros produziram material de campanha e participaram de reuniões internas.

Ciro Gomes (PDT) voltou a Osasco (SP), onde já tinha estado na semana passada. Desta vez, participou do lançamento da campanha da candidata a deputada federal Mônica Veloso. A noite, Ciro faz transmissão online para inaugurar o canal onde planeja divulgar vídeos e detalhar propostas de campanha.

O presidenciável Constituinte Eymael (DC) participou, pela manhã, de caminhada na rua 25 de Março, local de comércio popular no centro da capital paulista.

Felipe D’Avila (Novo) cumpriu agenda em Belo Horizonte. Falando para militantes do partido ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidenciável disse que é necessário voltar a gerar emprego e renda. “Se o Brasil não cresce, nós não vamos conseguir resolver os outros problemas do país. Para crescer, é preciso seriedade, gestão pública, competência, liderança e, acima de tudo, caráter”, destacou.

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) esteve em Vitória da Conquista (BA), onde participou de uma motociata e de um comício. Afirmando ter recebido de Deus “a grande missão de ser presidente”, ele avaliou que, devido à pandemia de covid-19 e à invasão da Ucrânia pela Rússia, o país “passou por momentos difíceis”. “Mas o Brasil emergiu. , nossos números, na economia, são dos melhores do mundo – que cada vez mais olha para nós, pois, sem o Brasil, o mundo passa fome”, declarou, destacando que não admitirá qualquer ação contra a democracia ou contra a liberdade.

Léo Péricles (UP) fez campanha na cidade do Rio de Janeiro. Ele recebeu uma carta-compromisso do movimento estudantil, de representantes da Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico e da Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro. Em seguida, participou do lançamento da candidatura de Giovana Almeida para deputada estadual.

Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve compromissos de campanha neste sábado.

Pablo Marçal (Pros) começou o dia concedendo entrevista. À tarde, ele esteve no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde se reuniu com empresários antes de fazer uma apresentação em um evento automobilístico.

Roberto Jefferson (PTB) está em prisão domiciliar e não cumpriu agenda pública.

A candidata Simone Tebet (MDB) participou, pela manhã, do lançamento da campanha à reeleição de deputados em Ribeirão Preto (SP). “Estamos prontos para mudar o Brasil de verdade, para garantir igualdade para as pessoas, com uma nova administração, com a alma de uma mulher e o coração de uma mãe. Quando uma mãe vê o filho de outra mãe passar fome, eu digo: nenhuma criança, a partir do ano que vem, vai passar fome no Brasil. Não pode faltar dinheiro para alimentar as nossas crianças”. À tarde, ela visita o Hospital do Amor, em Barretos (SP), e segue para São Paulo para gravar propaganda eleitoral.

Sofia Manzano (PCB) fez caminhada, pela manhã, pelo calçadão em frente ao Teatro Ouro Verde, em Londrina (PR). Depois, seguiu para Curitiba onde participa, às 19h, do debate O Que Esperar Dessas Eleições?, na Livraria Vertov. Após o evento, no mesmo local, ela concede coletiva à imprensa.

Já Soraya Thronicke (União Brasil) participa de gravação para propaganda eleitoral, além de reunião com a equipe de assessoria de comunicação e media training.

Vera Lúcia (PSTU) cumpriu agenda em São Paulo. Pela manhã, fez caminhada e panfletagem na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo. “Conversando com os feirantes e com a população, observamos que a feira está vazia e os preços muito altos, resultado da inflação que é galopante. E, por outro lado, o desemprego e os salários arrochados. É preciso acabar com a paridade de preços internacionais para baratear o preço dos alimentos, do gás de cozinha e dos combustíveis”. Ainda em São Bernardo do Campo, a candidata participa de plenária com apoiadores.