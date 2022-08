Bom Retiro, em São Paulo, recebe Festival da Cultura Coreana

O bairro do Bom Retiro, na região central da capital paulista recebe hoje (27) e amanhã (28) a 15ª edição do Festival da Cultura Coreana. O evento é parte das homenagens ao Dia da Cultura Coreana e aos 59 Anos da Imigração Coreana no Brasil.

Serão dois dias com programação especial de shows de canto e dança, com atrações da Coreia do Sul, além de grupos brasileiros de dança, cantores e covers de K-Pop, mostras e atividades que permitem ao público conhecer um pouco mais sobre a cultura coreana por meio da arte, gastronomia, esporte e moda.

O festival é organizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), em parceria com a Associação Brasileira dos Coreanos, e contará com espaço reservado para a Feira do Bom Retiro. O evento multicultural terá diversas barracas de comida coreana, artesanato e souvenirs dos grupos de K-pop e astros do K-Drama. A feira reúne ainda produtos da cultura e gastronomia de outras comunidades que fundaram e convivem no bairro.

A entrada é gratuita, e as atrações começam às 14h, na Praça Coronel Fernando Prestes (próxima à estação do Metrô Tiradentes).

Para conhecer a programação basta acessar o site do Centro Cultural Coreano.