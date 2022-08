CRB empata com Criciúma e desperdiça chance de colar no G4 da Série B

O CRB empatou sem gols com o Criciúma na tarde deste sábado (27), em Maceió, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e desperdiçou a chance de se aproximar da zona de classificação (G4) que garante acesso à Série A no ano que vem. O resultado frustrou a torcida do Galo Fiel, que compareceu em peso ao Estádio Rei Pelé. O time ocupa a oitava posição na tabela, com 36 pontos, dois a mais que o Criciúma (11º). A rodada termina neste domingo (28), com o duelo entre o vice-líder Bahia contra o Vasco (4º), em Salvador.

NADA DE GOLS EM MACEIÓ!@CRBoficial e @CriciumaEC ficam no zero no Rei Pelé!#CRBxCRI pic.twitter.com/X4voXeExi5 — Brasileirão SportingBet – Série B (@BrasileiraoB) August 27, 2022

O CRB começou ofensivo e já aos nove minutos teve a chance de abrir o placar, após cruzamento de Fabinho pela direita para Paulinho Moccelin, mas o atacante furou na finalização. O Criciúma reforçou a marcação na saída de bola dos donos da casa, neutralizando o CRB, e chegou poucas vezes ao ataque. A melhor delas aos 27 minutos, quando ap´so cobrança de escanteio, Fernando Viana livre desviou de cabeça e por pouco não balançou a rede.

Depois do intervalo, o jogo ficou acirrado. Aos seis minutos, em cobrança de falta, Marcelo Hermes mandou uma bola venenosa, mas o goleiro Diogo Silva fez grande defesa. Na sequência, foi vez de Raul Prata quase marcar para os visitantes, mas ele chutou para fora.

Aos 24 minutos, a juíza de campo Edina Alves Batista se dirigiu ao quarto árbitro e relatou ter sofrido ofensa de gênero (por ser mulher), e afirmou que detalharia o ocorrido na súmula do jogo.

O jogo seguiu com chances de lado a lado. Já na reta final, o atacante Emerson Negueba, que substituiu Moccelin do segundo tempo no CRB, liderou contra-ataques perigosos que não resultaram, e partida terminou mesmo sem gols.

* Texto corrigido às 19h42. O fim da rodada da Série B ocorre neste domingo (28), com o duelo Bahia x Vasco às 16h, em Salvador.