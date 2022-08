Esquadrilha da Fumaça faz demonstrações em celebração ao 7 de setembro

Cinco capitais da Região Nordeste receberão, a partir de hoje (25), apresentações do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da Força Aérea Brasileira (FAB), a famosa Esquadrilha da Fumaça.

Os shows serão realizados em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, que será celebrado no próximo 7 de setembro. A primeira apresentação aconteceu hoje, na Bahia, em Salvador. Amanhã, a equipe segue para Teresina, no Piauí. Logo após, no dia 27, a equipe cruza os céus de Fortaleza (Ceará). Em 28 de agosto será a vez de Natal, no Rio Grande do Norte. A última capital da região a receber o espetáculo será Recife (Pernambuco).

“Os rastros de fumaça que serão visualizados nos céus representarão todos os militares da FAB e o compromisso que a nossa Força Aérea tem com o povo brasileiro”, disse em nota o Tenente-Coronel Aviador Daniel Garcia Pereira, comandante da EDA.

A Esquadrilha da Fumaça percorrerá 7 cidades até o dia 9 de setembro, quando a demonstração de encerramento será feita em Aparecida de Goiânia, em Goiás.