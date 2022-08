A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16) e vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Nove candidatos disputam uma vaga no estado.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h.

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 236 para senador, 10.406 para deputado federal, 16.453 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Confira os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul:

Airto Ferronato (PSB) – nº 400 – Coligação: PSB

Ana Amélia Lemos (PSD) – nº 555 – Coligação: Um só Rio Grande

Comandante Nádia (PP) – nº 111 – Coligação: Coligação Trabalho e Progresso

Fabiana Sanguiné (PSTU) – nº 160 – PSTU

Hamilton Mourão (Republicanos) – nº 100 – Coligação: Para Defender e Transformar o Rio Grande

Maristela Zanotto (PSC) – nº 200 – Coligação: Frente Humanista Cristã

Olívio Dutra (PT) – nº 131 – Coligação: Frente da Esperança

Paulo Rosa (DC) – nº 270 – Coligação: DC

Professor Nado (Avante) – nº 700 – Coligação: PDT Avante