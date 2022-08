Pablo Marçal pretende zerar impostos de alimentos se eleito

O candidato à Presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal, reafirmou hoje (23) que pretende zerar os impostos de alimentos. Em visita à cidade de Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, o candidato ressaltou ainda que os mais pobres são os que mais pagam impostos.

“Quem mais paga imposto são os pobres. O governo tem o poder de baixar os impostos. A gente quer zerar o máximo possível de itens alimentícios que as pessoas mais pobres colocam em casa”, disse o candidato em conversa com moradores da cidade.

Marçal, na manhã de hoje, concedeu entrevista via telefone para Folha do DF. À tarde, foi a Carapicuíba e gravou material para a campanha política. À noite, foi entrevistado pela Gazeta do Povo.

