Cerco a hotel na Somália deixa pelo menos 21 mortos

As forças somalis encerraram cerco violento a um hotel na capital Mogadíscio, após ataque de terroristas que resultou nas mortes de mais de 20 pessoas, disseram autoridades neste domingo (21). Dezenas de reféns foram libertados.

Forças de elite do país, da região do Chifre da África, lidaram por 30 horas com militantes ligados à Al Qaeda, depois que os jihadistas abriram fogo contra o hotel Hayat, na noite de sexta-feira (19).

“Confirmamos até agora que há 21 mortos e 117 feridos”, disse o ministro da Saúde, Ali Haji, ao SNTV nacional. “É possível que existam corpos que não foram levados para hospitais, mas foram enterrados por familiares. O número de mortos e vítimas é baseado no número de pessoas levadas para os hospitais”, acrescentou.

O grupo Al Shabaab, ligado à Al Qaeda e que tenta derrubar o governo somali há mais de uma década, assumiu a autoria do ataque. Os jihadistas querem estabelecer seu próprio governo, baseado em interpretação estrita da lei islâmica.

O ataque de sexta-feira ao Hayat, hotel popular entre parlamentares e outros funcionários do governo, foi o primeiro grande incidente desde que o presidente Hassan Sheikh Mohamud assumiu o cargo em maio.

“Este foi o pior cerco a hotel que já vimos”, disse Ahmed, capitão da polícia que se identificou por esse nome.

Os agressores dispararam contra civis que tentaram fugir do hotel após o início do ataque, disse Ahmed, acrescentando que mataram dez seguranças com armas e granadas.

Aden Ali, um sobrevivente, disse à Reuters que estava tomando uma xícara de chá no hotel quando ouviu a primeira explosão. Ele correu em direção ao muro do complexo com outras pessoas, enquanto os militantes atiravam neles.

“Havia muitos de nós tentando fugir, mais de uma dúzia. Quando saí do hotel, pude ver oito. O resto pode ter sido morto no tiroteio”, disse Ali.

Outro grupo de pessoas que estava no hotel foi para o andar superior, onde foram mortos pelos militantes, que primeiro explodiram as escadas para impedir a fuga, disse Ali.

As forças de segurança conseguiram libertar algumas pessoas que se trancaram em seus quartos nos andares superiores, depois de várias horas.

Cerca de 106 pessoas foram libertadas, incluindo mulheres e crianças, disse um alto funcionário da polícia. Não havia informações imediatas sobre o número de atacantes.

* Reportagens adicionais de Abdiqani Hassan e Ann Maria Shibu.

