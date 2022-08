Confira os candidatos ao Senado pelo Mato Grosso

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 232 para senador, 10.376 para deputado federal, 16.421 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

Confira os candidatos ao Senado por Mato Grosso:

Antônio Galvan (PTB) – nº 144 – Coligação: PTB

Feliciano Azuaga (Novo) – nº 300 – Coligação: Novo

Jorge Yanai (DC) – nº 270 – Coligação: A Força do Bem

José Roberto (PSOL) – nº 500 – Coligação: Federação PSOL Rede

Kássio Coelho (Patriota) – nº 510 – Coligação: Patriota

Neri Geller (PP) – nº 111 – Coligação: Para cuidar das pessoas

Wellington Facundes (PL) – nº 222 – Coligação: Coligação Mato Grosso Avançando, sua vida melhorando