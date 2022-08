Inundações e deslizamentos de terra deixam dezenas de mortos na Índia

Inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas de monção mataram pelo menos 50 pessoas no Norte e Leste da Índia nos últimos três dias, disseram autoridades neste domingo (21).

As chuvas destruíram centenas de vilarejos, arrastando casas e deixando os moradores presos, enquanto as equipes de resgate lutam para retirar os sobreviventes.

Fortes chuvas, seguidas de deslizamentos de terra e inundações no estado de Himachal Pradesh, no Himalaia, nos últimos três dias, mataram pelo menos 36 pessoas, disse um funcionário do governo estadual à Reuters.

No estado montanhoso vizinho de Uttarakhand, um comunicado oficial do governo disse que havia quatro mortos e 13 desaparecidos devido às chuvas contínuas.

No estado oriental de Odisha, pelo menos seis pessoas morreram em meio a chuvas torrenciais, informaram autoridades locais.

Autoridades do distrito de Ramgarh, no estado de Jharkhand, no Leste, disseram que cinco pessoas foram arrastadas pelas águas do Rio Nalkari, que transbordaram ontem. Quatro corpos foram recuperados até agora.

