Papa pede diálogo sobre crise entre Igreja e Estado na Nicarágua

O papa Francisco pediu neste domingo (21) um diálogo “aberto e sincero” para resolver impasse entre a Igreja e o governo na Nicarágua, após a prisão de bispo que é um dos principais críticos do presidente Daniel Ortega.

Falando aos peregrinos e turistas na Praça de São Pedro durante sua bênção semanal, Francisco fez os primeiros comentários sobre a crise no país centro-americano, onde nos últimos meses as autoridades têm detido padres e exilado.

Francisco, que não mencionou especificamente a prisão do bispo Rolando Álvarez, de Matagalpa, no Norte do país, disse que acompanha a situação na Nicarágua “com preocupação e dor”, e pediu orações pelo país.

“Gostaria de expressar minha convicção e meu desejo de que, por meio de diálogo aberto e sincero, possam ser encontradas as bases para uma convivência respeitosa e pacífica”, disse Francisco.

Alvarez foi levado durante uma operação antes do amanhecer em Matagalpa, na sexta-feira (19), e colocado em prisão domiciliar na capital Manágua.

Crítico do governo de Ortega e uma das figuras mais influentes da Igreja nicaraguense, Alvarez ficou confinado por duas semanas em uma casa da Igreja em Matagalpa junto com cinco padres, um seminarista e um cinegrafista de um canal de televisão religioso.

* Reportagem adicional de Ismael Lopez

