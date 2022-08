Cena Instrumental celebra João Donato com show inédito e exclusivo

Para homenagear o músico João Donato, que fez 88 anos na última quarta (17), a TV Brasil apresenta um espetáculo inédito e exclusivo do artista no programa Cena Instrumental deste sábado (20), às 23h15. Com depoimentos e performances do veterano, a atração fica disponível no app TV Brasil Play.

João Donato esbanja talento e disposição para o show no histórico estúdio 3 da emissora pública, no Rio de Janeiro, com as faixas do premiado álbum Sambolero (2008). No palco, o célebre convidado tem a companhia de lendários parceiros: o baterista Robertinho Silva e o baixista Luiz Alves.

Com um vigor jovial, os integrantes do João Donato Trio interpretam sucessos no especial apresentado por Bia Aparecida. Disco marcante na obra do artista, o projeto conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz Latino, em 2010. O trabalho marca a primeira vitória de um brasileiro na categoria.

Em plena atividade, o experiente pianista, compositor, cantor e instrumentista está empolgado com sua produção artística que movimenta o mercado musical. Recentemente, no início do mês, João Donato lançou nas plataformas digitais o novo projeto Serotonina.

O artista presenteia o público com reflexões sobre a vida e a obra. “Levar alegria por onde passa é uma missão bastante bonita”, conta João Donato que completa o raciocínio. “Ouvir uma música que nos deleita… Você ficar contente e feliz é o grande segredo”, avalia o bamba que ainda conta passagens da infância.

Habilidade ao mesclar referências

Na telinha da TV Brasil, o astro destaca algumas das principais obras autorais do vasto catálogo de sua discografia. O reverenciado álbum Sambolero reúne clássicos compostos por João Donato com grandes personalidades da música nacional.

João Donato no Cena Instrumental

O repertório inclui as canções Bananeira, Amazonas, Brisa do Mar, A rã, Lugar Comum, Nasci para Bailar, Ê menina e Sambou, sambou, entre outras. A emocionante apresentação exclusiva para o canal público resgata a sonoridade que marca o entrosamento do afinado trio.

O show intimista revista passagem importante da consagrada carreira de João Donato. O disco é um registro histórico das mais de três décadas de estrada do pianista junto com Robertinho Silva na bateria e Luiz Alves no contrabaixo. Sambolero foi o primeiro projeto de estúdio reunindo os três artistas.

A cumplicidade do trio em ação é nítida. O público confere essa relação ao assistir à interpretação e acompanhar a entrevista do João Donato. “É difícil falar sobre eles. A convivência de quarenta, cinquenta anos. A gente já sabe o que tocar em um simples olhar. Isso é bom porque é reflexo da música”, afirma.

João Donato no Cena Instrumental

Na longeva trajetória de interação, os músicos demonstram a virtuose em uma performance que passeia com leveza por diversos gêneros musicais. O espetáculo revela o modo bem particular de João Donato combinar referências da bossa nova ao jazz, passando pelo samba e bolero, com sua rara e hábil execução.

Sobre a produção

Admirada no país e no exterior, a música instrumental ganha uma janela para o público na TV Brasil durante o programa Cena Instrumental, produção apresentada pela jornalista e cantora Bia Aparecida na telinha do canal público.

O Cena Instrumental busca ampliar os horizontes da música na televisão aberta ao mostrar toda a inventividade, potência e criatividade desse estilo que não se prende a gêneros ou a rótulos.

Jazz, rock, blues, regional, frevo, baião, choro e baladas são algumas das sonoridades executadas com liberdade e improvisos que atestam o virtuosismo dos convidados.

No ar aos sábados, às 23h15, o programa apresenta personalidades consagradas e também artistas da nova geração que mesmo com pouco tempo de estrada já se destacam no cenário musical.

Com direção de Maíra de Assis em sua terceira temporada, o Cena Instrumental ainda traz depoimentos exclusivos dos convidados. Esses trechos aprofundam a experiência do público com o universo da rica música instrumental brasileira.

