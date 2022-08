Seca na Europa expõe tesouros arqueológicos e navios da Segunda Guerra

Semanas de seca em toda a Europa fizeram com que o nível da água de rios e lagos caísse para níveis que poucos se lembram, expondo tesouros submersos há muito tempo, além de alguns perigos indesejados.

Na Espanha, que sofre sua pior seca em décadas, os arqueólogos comemoraram o aparecimento de um círculo de pedras pré-histórico apelidado de Stonehenge espanhol, que geralmente fica coberto pela água de uma represa.

Oficialmente conhecido como Dólmen de Guadalperal, o círculo de pedras está totalmente exposto em um canto do reservatório de Valdecanas, na província central de Cáceres, onde as autoridades dizem que o nível da água caiu para 28% de sua capacidade.

Descoberto pelo arqueólogo alemão Hugo Obermaier em 1926, a área foi inundada em 1963 em um projeto de desenvolvimento rural sob a ditadura de Francisco Franco. Desde então, só ficou completamente visível em quatro ocasiões.

A memória das secas passadas também foi revivida na Alemanha, com o reaparecimento das chamadas “pedras da fome” ao longo do rio Reno. Muitas dessas pedras tornaram-se visíveis nas margens do rio, nas últimas semanas.

Com datas e iniciais de pessoas gravadas, seu reaparecimento é visto por alguns como um aviso das dificuldades que as pessoas enfrentaram durante secas antigas. As datas visíveis nas pedras de Worms, ao sul de Frankfurt, e de Rheindorf, perto de Leverkusen, incluem 1947, 1959, 2003 e 2018.

Enquanto isso, o Danúbio baixou para um de seus níveis mais baixos em quase um século como resultado da seca, expondo os restos de mais de 20 navios de guerra alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial perto da cidade portuária sérvia de Prahovo.

As embarcações estavam entre as centenas de navios afundados ao longo do Danúbio.

A Itália declarou estado de emergência em áreas próximas ao rio Pó e, no final de julho, uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 450 quilos foi descoberta submersa nas águas rasas do rio mais longo do país.

