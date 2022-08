Ao menos 32 pessoas morrem em dois acidentes na Turquia

Ao menos 32 pessoas morreram no sudeste da Turquia neste sábado, com parte delas vítimas da colisão de um ônibus com equipes de emergência e jornalistas que trabalhavam próximos a um acidente anterior, em uma estrada perto da cidade de Gaziantep, disseram autoridades locais.

Dezesseis pessoas foram mortas durante a segunda ocorrência, disse o governador regional Davut Gul, acrescentando que os mortos incluem três bombeiros, quatro trabalhadores de emergência e dois operadores de drones de uma agência de notícias turca.

“Enquanto bombeiros, equipes médicas e outros colegas estavam respondendo a um acidente, outro ônibus bateu a cerca de 200 metros de distância. O ônibus derrapou para este local e atropelou socorristas e pessoas feridas no chão”, disse Gul, falando do local do acidente. na estrada a leste de Gaziantep.

O vice-presidente Fuat Oktay disse que os socorristas e jornalistas “perderam a vida no cumprimento do dever”.