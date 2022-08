Bia Haddad cai nas duplas do WTA 1000 de Cincinnati

A brasileira Bia Haddad se despediu da disputa das duplas do WTA 1000 de Cincinnati (EUA) ao ser derrotada, ao lado da cazaque Anna Danilina, pela ucraniana Lyudmyla Kichenok e pela letã Jeļena Ostapenko nas quartas de final da competição por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 8/10) nesta sexta-feira (19).

Agora, a atual vice-campeã do WTA 1000 de Toronto (Canadá) tem como grande objetivo o US Open, último Grand Slam do ano, que começa no dia 29 de agosto.

Bia Haddad vive um momento especial na carreira, pois, na última segunda-feira (15), assumiu a 16ª posição no ranking da Associação Internacional de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês). Essa é a melhor posição já alcançada por uma atleta nacional (na década de 1960, quando Maria Esther Bueno colecionou títulos, o ranking mundial ainda não existia).