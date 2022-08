Eymael assina termo de compromisso Presidente Amigo da Criança

O candidato à Presidência da República da Democracia Cristã, Constituinte Eymael, assinou na tarde de hoje (18) termo de compromisso do projeto Presidente Amigo da Criança, organizado pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente.

Em 2002, a Fundação Abrinq criou o Programa Presidente Amigo da Criança com o objetivo de estabelecer um compromisso entre o governo federal e a sociedade civil para contribuir com a promoção e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil.

Desde então, a instituição mobiliza, a cada quatro anos, os candidatos à Presidência da República para que assinem um termo de compromisso, no qual se comprometem a priorizar ações e políticas públicas em prol da infância e adolescência caso sejam eleitos. Ao assinarem o documento, os candidatos também assumem a responsabilidade de dialogar com a sociedade civil e oferecer subsídios para a realização do controle social sobre as ações realizadas durante o mandato.

“Eu gostaria de registrar a minha emoção e o meu orgulho de poder assinar essa documentação onde eu confirmo o meu compromisso e a minha lealdade aos ideais da Abrinq”, disse o presidenciável ao lado do presidente da instituição, Synésio Batista da Costa.