Saiba quem são os candidatos a governador do Paraná 

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

No Paraná, nove candidatos concorrem ao cargo.

Confira lista completa:

Adriano Teixeira (PCO): nascido em Nova Olímpia (PR), o funileiro de 35 anos é o candidato a governador pelo PCO. Em 2020, Teixeira foi candidato a vereador de Paranavaí. O técnico de eletricidade, eletrônica e telecomunicações Cristiano Kusbick Poll, nascido em São Borja (RS), 42 anos, é o candidato a vice-governador pelo mesmo partido.

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD): nascido em Jandaia do Sul (PR), Carlos Massa Ratinho Junior, 41 anos, é empresário, formado em marketing e pós-graduado em direito. Atual governador do Paraná, Ratinho Junior foi deputado estadual e deputado federal pelo Paraná, estado do qual foi ainda Secretário de Desenvolvimento Urbano. O atual vice-governador, Darci Piana, 80 anos, também do PSD, ´é candidato a vice.

Gomyde (PDT): nascido em Ibaiti (PR), Ricardo Crachineski Gomyde, 52 anos, advogado, foi vereador de Curitiba, deputado federal e secretário estadual de Esporte pelo estado do Paraná. No governo federal, assumiu a Secretaria Nacional de Futebol no Ministério do Esporte e foi gestor da Copa do Mundo de futebol em 2014 e dos jogos olímpicos de 2016. A candidata a vice na chapa é a advogada Eliza Ferreira, 36 anos, do mesmo partido.

Joni Correia (DC): é empresário, nascido em Cornélio Procópio (PR), tem 45 anos e foi candidato a deputado estadual em 2006 e suplente a vereador de Curitiba em 2008. Também empresário, o candidato a vice-governador do partido é Gledson Zawadzki, de 50 anos, natural de Curitiba (PR).

Professora Angela (PSOL): professora da rede pública, Angela Alves Machado, 45 anos, foi candidata a vereadora de Curitiba em 2016 e 2020, mas não foi eleita. É a primeira vez que concorre ao governo do estado. O candidato a vice na chapa é o advogado Sergio Nakatani, 60 anos, do mesmo partido.

Professor Ivan (PSTU): professor de ensino fundamental de 52 anos é natural de Paranavaí (PR). Foi candidato a prefeito da cidade natal em 2004, 2012 e 2016. Foi candidato a senador em 2006, a vice-prefeito de Paranavaí em 2008, a vice-governador do Paraná em 2010, a deputado estadual em 2014, mas nunca foi eleito. É a segunda vez que tenta se eleger governador. O jornalista Phill Natal, 36 anos, é o candidato a vice.

Requião (PT): Roberto Requião de Mello e Silva, 81 anos, nasceu na capital paranaense e foi três vezes governador do Paraná, duas vezes senador eleito pelo estado, deputado estadual, e prefeito de Curitiba. É formado em direito pela Universidade Federal do Paraná e em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também cursou urbanismo pela Fundação Getúlio Vargas. O candidato a vice na chapa é o agrônomo Jorge Miguel Samek, 67 anos.

Solange Ferreira Bueno (PMN): professora de piano, nascida em Maringá (PR), a candidata do PMN tem 55 anos e disputa pela primeira vez uma vaga de governadora. O candidato a vice-governador do partido é o advogado Osni Minotto, natural de Verê (PR), de 52 anos.

Vivi Mota (PCB): formada em ciências sociais e em psicologia, foi professora da rede estadual do Paraná. Militante do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, é natural de Cuiabá (MT) e tem 31 anos. O servidor público Diego Valdez, de 34 anos, nascido em Foz do Iguaçu (PR) é o candidato a vice-governador do partido.

Atualizado com dados do TSE até 16h16 do dia 17/08/2022