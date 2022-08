Confira a lista de candidatos a governador de Mato Grosso do Sul

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro deste ano. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em Mato Grosso do Sul, oito candidatos concorrem ao cargo de governador.

Confira lista completa:

Adonis Marcos (PSOL): nascido em Cascavel (PR), tem 38 anos, formado em direito é o candidato da federação Psol/Rede ao governo do estado. Já foi candidato a vereador de Campo Grande por três vezes e a deputado estadual por duas vezes. Ilmo Candido de Oliveira , 50 anos, empresário nascido em São Paulo, da Rede Sustentabilidade, é o candidato a vice.

André Puccinelli (MDB): 74 anos, nascido na Itália, é médico e produtor rural. É o candidato do MDB em coligação com o DC e o Solidariedade. Já foi governador do estado por dois mandatos consecutivos (de 2007 a 2014) e prefeito de Campo Grande por dois mandatos (de 1997 a 2005). Também foi deputado estadual e federal. A dentista Tania Garib, 67 anos, nascida em Regente Feijó (SP), do MDB, é a candidata a vice.

Capitão Contar (PRTB): formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, o capitão do Exército Renan Contar, de 38 anos, nascido em Campinas (SP), é candidato pelo PRTB ao governo do estado. Eleito em 2018, atualmente é deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa. O advogado Beto Figueiro, 54 anos, de Campo Grande, do mesmo partido, é o candidato a vice.

Eduardo Riedel (PSDB): o empresário de 53 anos, nascido no Rio de Janeiro, é candidato da federação PSDB/Cidadania em coligação com Republicanos, PP, PSB, PL e PDT. Já foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de ter sido secretário estadual de Governo e de Infraestrutura. O deputado estadual Barbosinha, nascido em São Simão em 1964, do PP, é o candidato a vice.

Giselle (PT): candidata do PT ao governo, tem 54 anos, é advogada, doutora em direito e professora universitária. Foi vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e secretária-geral da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Mato Grosso do Sul (OAB-MS).O candidato a vice-governador é o vereador de Coxim e advogado Abilio Vaneli, de 40 anos, do mesmo partido.

Magno Souza (PCO): o indígena Magno Souza, de 38 anos, é candidato do PCO ao governo do estado. Pertencente à etnia guarani-kaiowá, ele disputa sua primeira eleição. O servidor público aposentado Carlos Martins, 65 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice.

Marquinhos Trad (PSD): advogado de 58 anos, é candidato do PSD, em coligação com Patriota, PTB e PSC. Foi prefeito de Campo Grande de 2017 a 2022, e deixou o cargo em abril deste ano. Trad também foi vereador da capital do Mato Grosso do Sul e deputado estadual. A candidata a vice é a médica Viviane Orro, 45 anos, do mesmo partido.

Rose Modesto (União Brasil): a deputada federal de 44 anos é candidata da União Brasil em coligação com PROS e Podemos. Foi vereadora de Campo Grande de 2009 a 2014 e vice-governadora do estado, além de ter sido secretária estadual de Direitos Humanos. O produtor agropecuário Alberto Schlatter, 89 anos, do Podemos, é o candidato a vice.

Atualizado com dados do TSE até 14h19 do dia 16/08/2022