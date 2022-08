Confira a lista de candidatos ao cargo de governador do Amazonas

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha eleitoral começa oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

No Amazonas, oito candidatos concorrem ao cargo de governador. Confira lista completa:

Amazonino Mendes (Cidadania): aos 82 anos, nasceu em Eirunepé (AM). Mendes é formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Já foi governador do estado por quatro mandatos e prefeito de Manaus em três ocasiões. Ele também já ocupou uma cadeira no Senado. O vice na chapa será Humberto Michiles (PSDB), de 69 anos, suplente de deputado federal.

Carol Braz (PDT): natural de Manaus, ela tem 42 anos e é defensora pública e ex-secretária de estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Carol é formada em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Já foi escrivã de Polícia e é ex-juíza. O engenheiro Cláudio Machado (PDT), de 43 anos, será o vice.

Dr. Israel Tuyuka (PSOL): aos 49 anos, o indígena nasceu em São Gabriel da Cachoeira (AM) e é médico e professor. Ele também tem mestrado em geografia humana pela Universidade de São Paulo (USP) e em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Esta será a primeira vez que ele disputa a vaga para governador. O locutor e comentarista Thomaz Barbosa, de 55 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice.

Eduardo Braga (MDB): aos 61 anos, é senador pelo segundo mandato consecutivo. Já foi governador do Amazonas em duas ocasiões e prefeito de Manaus. Também foi eleito deputado estadual e deputado federal. O candidato foi ainda titular do Ministério de Minas e Energia. Ele terá como vice a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.

Henrique Oliveira (Podemos): natural de Santa Catarina, tem 61 anos e é formado em economia e engenharia. Já foi eleito vereador de Manaus e também deputado federal. Já foi vice-governador do Amazonas na chapa encabeçada pelo ex-governador José Melo. A vice será a deputada estadual Vera Castelo Branco (PTB), de 71 anos.

Nair Blair (Agir): aos 51 anos, a empresária nasceu em Manaus. Ela vai disputar pela primeira vez o governo do Amazonas. Em 2018, foi candidata a deputada distrital no Distrito Federal (DF). A vice será a odontóloga Rita Nobre também do Agir e com 51 anos.

Ricardo Nicolau (Solidariedade): ex-vereador de Manaus, tem 46 anos e cumpre o quinto mandato de deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em 2011 e 2012. A vice será a professora e suplente de vereador de Manaus Cristiane Balieiro, de 41 anos, do PSB.

Wilson Lima (União Brasil): aos 46 anos é candidato à reeleição. Ele é formado em Jornalismo e natural de Santarém (PA). Foi repórter, radialista e apresentador do programa Alô Amazonas. O vice-governador na chapa é Tadeu de Souza (Avante), 50 anos.

Atualizado com dados do TSE até 15h21 do dia 16/08/2022