homem morre após bater carro e disparar tiros perto do Capitólio

Um homem morreu em um aparente suicídio no início deste domingo (14) depois de bater seu carro em uma barricada perto do Capitólio dos Estados Unidos e disparar tiros para o ar, disse a polícia.

Enquanto o homem saia do carro acidentado, o veículo foi tomado por chamas, logo após as 4h (horário local), entre as ruas Capitol Street e Second Street, disse a polícia do Capitólio dos EUA.

“Neste momento, não parece que o homem estava mirando em nenhum membro do Congresso, que está em recesso, e não parece que os oficiais tenham disparado suas armas”, disse a polícia do Capitólio.

A polícia disse que o homem disparou vários tiros para o ar ao longo da East Capitol Street. Quando a polícia respondeu e se aproximou, o homem atirou em si mesmo, disse a polícia. Ninguém mais ficou ferido.

A morte está sendo investigada pelo Departamento de Polícia Metropolitano de Washington, que não divulgou imediatamente a identidade do homem ou quaisquer detalhes de seus motivos.