Cemitério faz homenagem aos pais no Rio

No Dia dos Pais, o Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, região portuária da capital Rio de Janeiro, preparou uma homenagem para os que não estão mais vivos e também para os filhos que faleceram. A programação começou com uma missa às 10h, celebrada na capela histórica pelo padre Padre Francisco Irmão, da Arquidiocese do Rio. As camisetas dos colaboradores estampam dedicatórias como Pai, você merece milhões. Mas, por enquanto, só temos amor para dar e Pai & Herói & Amigo & Companheiro.

A programação contou ainda com um vídeo, gravado para este dia pelo ex-treinador de futebol Abel Braga, que perdeu o filho caçula há cinco anos. Ele é padrinho da campanha A Vida não Para, grupo de apoio a pessoas enlutadas do Cemitério da Penitência. Na mensagem exibida, Abel diz que a vida sempre deve seguir, apesar da saudade e da dor. “Só quem viveu esse luto pode entender a grande menção que isso tem nas nossas vidas”, completou.

Abel destacou ainda a importância do grupo de apoio e convidou para que todos participem gratuitamente das reuniões, que acontecem toda quarta no complexo cemiterial. A madrinha do projeto é a atriz Cissa Guimarães, que perdeu o filho Rafael em um acidente há 12 anos.

Ainda dentro das homenagens, o Crematório e Cemitério montou ainda um painel em formato de coração para os visitantes deixarem suas mensagens de carinho. Eles também receberam fitas brancas com a palavra Saudade, que podem ser colocadas no painel ou levadas como recordação. Há ainda distribuição de cravos brancos aos presentes e apresentação de violinistas que deixa o ambiente mais leve para as famílias nas suas homenagens aos pais e filhos que já partiram.