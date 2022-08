Salman Rushdie está ligado a respirador e incapaz de falar

O escritor indiano Salman Rushdie pode perder um olho, teve os nervos do braço cortados e foi esfaqueado no fígado. Ele está ligado a um respirador e incapaz de falar. Na última sexta-feira (13), Rushdie foi foi esfaqueado no pescoço enquanto estava no palco em uma palestra no estado norte-americano de Nova York. Ele foi transportado de helicóptero até um hospital.

O suspeito de atacar o escritor foi identificado como Hadi Matar, um homem de 24 anos de Fairview, New Jersey, que comprou uma entrada para o evento em que Rushdie se apresentaria, disse a polícia.

Rushdie, que nasceu em uma família muçulmana indiana, enfrentou ameaças de morte por seu quarto romance, Versos Satânicos, lançado em 1988. O romance foi banido em diversos países com grandes populações muçulmanas. Em 1989, o aiatolá Ruhollah Khomeini, então líder supremo do Irã, pronunciou uma fatwa, ou édito religioso, pedindo aos muçulmanos que matassem o romancista por blasfêmia .O sucessor de Khomeini, o aiatolá Ali Khamenei, disse em 2017 que a fatwa ainda era válida.

