Morre no Rio turista americano ferido em tiroteio

O turista americano Joseph Thomas, de 28 anos, que foi ferido no pescoço durante tiroteio entre milicianos e traficantes no Morro do Fubá, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (9), morreu na madrugada de hoje (12) no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da cidade. Joseph T. Thomas foi baleado dentro do apartamento de uma amiga, em Cascadura, onde estava hospedado.

Um dia antes, ele tinha sido transferido, em estado grave, do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte da cidade, para uma unidade da rede particular, onde estava no centro de tratamento intensivo (CTI) e faleceu.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o turista norte-americano Joseph Thomas, transferido de unidade pública, na última quarta-feira (11/8), faleceu nesta madrugada, por volta das três da manhã. A instituição se solidariza com os familiares de Joseph”, informou, em nota, o Hospital Samaritano Botafogo.

No mesmo tiroteio, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio, um homem foi encontrado morto por equipes do 9º BPM, na terça-feira, na Rua Padre Telêmaco, também em Cascadura. Além de Thomas, dois passageiros de um ônibus que passava perto da comunidade também foram atingidos e levados para o Hospital Salgado Filho. O caso está sob investigações da Delegacia de Homicídios do Rio.