Espanha adota plano de poupança de energia

A partir desta quarta-feira (10), a Espanha adota “medidas urgentes” de poupança de energia, que incluem vitrines sem iluminação à noite e ar condicionado limitado a 27 graus no verão em espaços públicos e comerciais. Há áreas que já sofrem com a falta de água. As reservas caíram até 39%, o menor índice desde a grande seca de 1995.

O Plano de Choque de Poupança e Gestão Energética, anunciado pelo governo espanhol, prevê que os espaços refrigerados tenham temperatura de até 27 graus e que os aquecimentos, quando chegar o inverno, não subam acima dos 19.

O jornal El País conta que antes da meia-noite já havia vitrines e monumentos com as luzes desligadas.

Todos os espaços com entrada direta da rua têm até 30 de setembro para instalar sistema de portas que se mantenham fechadas e sejam abertas apenas par entrada e saída de pessoas.

Além disso, têm até 2 de setembro para afixar informação sobre a temperatura interior e as medidas adotadas para poupar energia.

Estão abrangidos pelas medidas, que ficarão em vigor até novembro de 2023, edifícios oficiais e das administrações públicas, espaços comerciais, de hotelaria, espaços culturais (como cinemas, teatros, museus ou auditórios), estações de trem, ônibus ou metrô e aeroportos.

O decreto prevê exceções para a climatização e o aquecimento de espaços como cozinhas dos restaurantes, ginásios, cabeleireiros, hospitais, lares de terceira idade e laboratórios.

