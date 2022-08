Turista americano ferido em tiroteio no Rio está em estado grave

O turista norte-americano Joseph T. Thomas, 28 anos, está internado, em estado grave, no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio.

O homem foi ferido durante um tiroteio entre milicianos e traficantes no Morro do Fubá, que fica próximo ao apartamento de uma amiga, onde ele está hospedado passando férias. A amiga disse que o norte-americano foi ferido no pescoço e estava consciente quando o socorro médico chegou.

Além dele, dois passageiros de um ônibus que passava perto da comunidade também foram atingidos e levados para o Salgado Filho.

Ainda em consequência do tiroteio, de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, um homem foi encontrado morto na Rua Padre Telêmaco, no mesmo bairro, por equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar.

“A área foi isolada e a perícia acionada. Ocorrência em andamento na DH [Delegacia de Homicídios]”, informou a PM.