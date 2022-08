Bayern de Munique inicia Campeonato Alemão com goleada de 6 a 1

O campeão Bayern de Munique marcou cinco vezes contra um lamentável Eintracht Frankfurt no primeiro tempo, encaminhando uma vitória de 6 a 1 na partida de abertura do Campeonato Alemão nesta sexta-feira (5).

Ein gelungener Auftakt in Frankfurt! 🔥 Ganz starke Leistung, Männer! 👏👏 ♦️ #SGEFCB | 1:6 pic.twitter.com/Pvp2HFY0Qv — FC Bayern München (@FCBayern) August 5, 2022

Os bávaros enviaram uma mensagem no começo da campanha de que podem vencer a liga alemã pela 11ª vez consecutiva e atropelaram o atual campeão da Liga Europa, que enfrenta o Real Madrid (Espanha) pela Supercopa da Uefa na próxima semana, com um gol do novo reforço, o senegalês Sadio Mané.

Mané, que havia marcado no título da Supercopa da Alemanha contra o RB Leipzig semana passada, esteve entre cinco diferentes jogadores que colocaram seus nomes no placar em um elétrico primeiro tempo, com todos os gols do Bayern saindo em um intervalo de 38 minutos.

“Tenho que dizer que o primeiro tempo foi excelente”, disse o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann. “Eu não acho que será sempre assim, mas, após dois jogos, podemos estar satisfeitos”.

“A energia que temos em nosso jogo é muito boa”, disse.

O Frankfurt, que disputará a Liga dos Campeões na atual temporada, melhorou após o intervalo, aproveitando que o Bayern baixou o ritmo e um erro do goleiro Manuel Neuer fora da área para descontar, com Randal Kolo Muani, aos 19 minutos.

Musiala, no entanto, fechou o placar, completando assistência de Leroy Sané para fazer seu segundo gol na noite, a sete minutos do fim.

