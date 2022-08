Nikão garante vitória do São Paulo sobre o Ceará na Sul-Americana

Graças a um gol do atacante Nikão, o São Paulo derrotou o Ceará por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (3) no estádio no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

🏆🇾🇪 Vitória tricolor! No Morumbi, o @SaoPauloFC fez 1-0, acabou com os 💯% de aproveitamento do @CearaSC e segue invicto na CONMEBOL #Sudamericana. 🔜 O duelo de volta das quartas de final está marcado para 10/8, em Fortaleza. pic.twitter.com/IbDCjcsoVM — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 4, 2022

O classificado para as semifinais será definido apenas na próxima quarta (10), quando as equipes voltam a se enfrentar, mas no estádio do Castelão. Quem avançar medirá forças na próxima fase com o vencedor do confronto entre o Atlético-GO e o Nacional (Uruguai). Na partida de ida, disputada na última terça (2), o Dragão venceu por 1 a 0.

Na partida disputada no Morumbi, o gol da vitória saiu apenas aos 24 minutos do segundo tempo, quando Nikão recebeu na entrada da área, ajeitou a bola e acertou um forte chute de esquerda.

Agora as equipes se concentram no Brasileiro, onde o Ceará visita o Botafogo no sábado (6), e o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi no mesmo dia.