Atlético-GO vence Nacional e fica perto da semifinal da Sul-Americana

O Atlético-GO deu um grande passo, nesta terça-feira (2), na busca por uma vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana. Isto porque, jogando no estádio Parque Central, em Montevidéu, o Dragão venceu o confronto de ida das quartas de final contra o Nacional (Uruguai) por 1 a 0. Agora, as equipes voltam a medir forças na próxima semana no estádio da Serra Dourada.

🏆⚽ Vitória no Uruguai! O @ACGOficial venceu o @Nacional por 1-0, pelo jogo de ida das quartas da CONMEBOL #Sudamericana. ✅ Os uruguaios contaram com a reestreia de Luis Suárez!#GrandeConquista pic.twitter.com/Cyj2FnpzAG — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 3, 2022

A partida tinha um significado especial para a torcida da equipe uruguaia, que viu a estreia do atacante Luis Suárez, que brilhou defendendo equipes como Ajax (Holanda), Liverpool (Inglaterra), Barcelona (Espanha) e Atlético de Madrid (Espanha).

Porém, a noite foi do Dragão, que triunfou graças a gol de Luiz Fernando. Aos 23 minutos da etapa inicial, Léo Pereira cruzou para o atacante marcar de cabeça.

O adversário de Atlético-GO ou Nacional na próxima etapa da competição sairá do confronto entre São Paulo e Ceará, que disputam o primeiro confronto das quartas na próxima quarta (3) no estádio do Morumbi.