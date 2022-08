Guardiola “não tem dúvidas” sobre chances de título do City no Inglês

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que a derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Supercopa da Inglaterra no sábado (30) não afetou sua confiança antes de iniciar a defesa do título do Campeonato Inglês.

Gols de Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Darwín Nuñez ajudaram o Liverpool na abertura da temporada no King Power Stadium, com a nova contratação Julián Alvárez marcando o gol do City.

“Não há razão para não estar confiante”, disse Guardiola a repórteres. “Nenhuma razão. O que esses caras fizeram, não apenas na Premier League, mas nas copas [domésticas] e na Europa [diz tudo]”, afirmou. “Não sei o que vai acontecer nesta temporada, mas tenho certeza que conheço esses caras. Não tenho dúvidas nem por um segundo”. “Dias atrás, jogamos contra o Bayern de Munique e fizemos uma exibição muito boa e contra o Liverpool fizemos coisas muito boas. Não sinto que estamos longe”, avaliou.

𝗠𝗼𝗻𝗱𝗮𝘆 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝗿 📆 The key dates and times ahead of our return to @premierleague action! 👇 — Manchester City (@ManCity) August 1, 2022

Guardiola deixou Kalvin Phillips no banco na Supercopa da Inglaterra, mas disse que o jogador da seleção inglesa, que foi contratado do Leeds United em um acordo de 45 milhões de libras (o equivalente a R$ 286,2 milhões), será gradualmente colocado no time.

“Ele tem confiança – está pronto para jogar”, disse Guardiola. “Ele chegou há apenas três semanas e temos Rodri, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan que já conhecem nosso jogo. Mas passo a passo ele vai conseguir. Em muitos jogos ele vai nos ajudar.”

O City inicia sua campanha para conquistar o terceiro título consecutivo da Premier League com uma viagem a Londres, para enfrentar o West Ham United em 7 de agosto.