Canibais, comédia e uma lenda do cinema dividem os holofotes em Veneza

Um drama sobre Marilyn Monroe, um filme de estrada de canibais e uma comédia de humor negro sobre a vida familiar estão entre as histórias que serão exibidas no Festival de Cinema de Veneza deste ano.

O festival de cinema mais antigo do mundo, considerado uma plataforma de lançamento para concorrentes ao Oscar, com a temporada de premiações se aproximando, será realizado entre 31 de agosto e 10 de setembro e apresentará dúzias de filmes muito aguardados, dentro e fora da competição.

Entre as estrelas que devem aparecer no tapete vermelho estão Timothée Chalamet, Sadie Sink, Adam Driver, Olivia Wilde, Harry Styles, Penélope Cruz, Ana de Armas, Cate Blanchett, Hugh Jackman, Christoph Waltz e Sigourney Weaver.

Diretores artísticos internacionais compartilharão o palco com personagens famosos de Hollywood. Filmes de Darren Aronofsky, Andrew Dominik, Alejandro Iñarritu, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Koji Fukada e Jafar Panahi estrearão no festival.

Quatro filmes originais da gigante de streaming Netflix estarão entre os 23 títulos da competição, incluindo Blonde, de Dominik, com Ana de Armas estrelando em uma visão ficcional da vida trágica da atriz norte-americana, Marilyn Monroe.

Pela primeira vez, a Netflix terá a honra de abrir o festival, com Ruído Branco, de Noah Baumbach, estrelando Adam Driver e Greta Gerwig – uma satírica crônica da vida familiar baseada em um romance com o mesmo nome de Don DeLillo.

Um dos filmes mais esperados provavelmente será Bones and All, com Chalamet ao lado da estrela em ascensão, Taylor Russel, como um casal de canibais empobrecidos em um filme dirigido pelo italiano Luca Guadagnino.

