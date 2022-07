Liverpool fará amistoso um dia após estreia no Campeonato Inglês

O Liverpool disputará um amistoso um dia após a estreia na Premier League contra o Fulham no primeiro fim de semana de agosto, disse o técnico Jürgen Klopp, acrescentando que seus jogadores precisam de mais preparação para lidar com uma agenda lotada na temporada 2022-23.

O Liverpool, que enfrentou Manchester United, Crystal Palace, RB Leipzig e Salzburg durante a pré-temporada, enfrentará o Manchester City pela Supercopa da Inglaterra no King Power Stadium, em Leicester, no sábado (30).

A estreia na Premier League ocorre em 6 de agosto e no dia seguinte a equipe receberá o Strasbourg, da França, em um amistoso em Anfield.

Klopp disse que o Liverpool jogará outro amistoso no dia seguinte contra adversário ainda sem nome para deixar os jogadores preparados para a nova temporada, que começa mais cedo do que o habitual por causa da Copa do Mundo no Catar em novembro e dezembro.

“A situação é que [sábado] é um jogo muito importante, mas ainda temos que nos preparar (para) uma temporada, então não podemos ignorar isso”, disse Klopp a repórteres na quinta-feira (28). “Jogamos ontem à noite contra o Salzburg, perdemos por 1 x 0. Treinamos duas vezes no dia anterior, muito intenso… Não posso ignorar o fato de que depois deste importante jogo [Supercopa da Inglaterra] há uma temporada chegando”, “A partir de meados de agosto, acho que jogamos a cada três dias, não há mais tempo para treinar. Então tentamos fazer as coisas certas e o calendário é sempre um desafio, é assim que é”, completou.

O goleiro Alisson e o atacante Diogo Jota vão desfalcar o Liverpool no jogo de sábado (30) contra o City enquanto continuam se recuperando de lesões.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.