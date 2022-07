Hamilton espera final de semana difícil para a Mercedes na Hungria

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton prevê um final de semana duro para a Mercedes na Hungria, após alguns experimentos da equipe não funcionarem nos treinos desta sexta-feira (29).

Hamilton, que danificou o piso enquanto estava com pouco combustível e prejudicou sua estratégia, foi apenas o décimo primeiro colocado na segunda sessão de treinamento.

