Zagallo passa bem após internação devido à infecção respiratória

Tetracampeão mundial, Zagallo, de 90 anos, passa bem após internação na terça-feira (26) no Hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio, para tratamento de uma infecção respiratória. De acordo com boletim médico, o ex-técnico da seleção brasileira segue sob cuidados na unidade semi-intensiva, respira sem ajuda de aparelhos e está lúcido. O hospital informou ainda que Zagallo testou negativo para a covid-19.

Símbolo do futebol nacional, Zagallo é o único brasileiro a conquistar quatros vezes a Copa do Mundo: duas como jogador (na Suécia em 1958, e no Chile em 1962), e as outras como treinador (no México, em 1970 e nos Estados Unidos, como coordenador técnico).