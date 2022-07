Polícia Federal reprime crime de contrabando de cigarros

A Polícia Federal deflagrou hoje (26) uma operação para aprofundar as investigações e desarticular organização criminosa especializada no contrabando de cigarros vindos do Paraguai. Durante a Operação Depurador foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo três em Indaiatuba e um em Sorocaba, ambas no interior de São Paulo.

De acordo com a PF, os investigados teriam constituído uma organização criminosa com o objetivo de introduzir clandestinamente no país, pela fronteira de Guaíra, no Paraná, cigarros contrabandeados do país vizinho, que seriam comercializados nas regiões de Campinas e Sorocaba.

“Há, ainda, indícios da participação de servidores públicos na organização criminosa, que receberiam dinheiro para não repreender a entrada dos cigarros no país, bem como para facilitar o transporte da mercadoria até o destino”, disse a PF.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão.