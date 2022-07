Covid-19: pessoas com mais de 30 anos podem tomar quarta dose em SP

Pessoas com mais de 30 anos e que vivem na cidade de São Paulo podem tomar, a partir de hoje (25), a segunda dose adicional [ou quarta dose] de vacina contra a covid-19. Poderão ser vacinadas as pessoas que receberam a primeira dose de reforço [ou terceira dose] há, pelo menos, quatro meses.

Segundo a prefeitura de São Paulo, a expectativa é vacinar cerca de 514.689 moradores da cidade que têm entre 30 e 34 anos.

“As doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo. Isso reduz a chance de um desfecho mais grave em caso de covid-19”, disse o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

“As pessoas que estão adequadamente vacinadas, com duas doses e mais o reforço, e que estão pegando covid-19, estão tendo formas leves. No máximo, moderadas. Mas não estão internadas, entubadas ou morrendo. Isso é indiscutível. Isso ocorre no mundo inteiro”, disse a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Mônica Levi, que destacou a importância de se tomar as doses de reforço em entrevista à Agência Brasil.

Para a imunização das pessoas com idade acima dos 30 anos, todas as 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além dos três Centros de Saúde, os dois megapostos e os 17 Serviços de Atenção Especializada da capital paulista estarão abertos. O funcionamento e os endereços das unidades podem ser consultados no site Vacina Sampa.