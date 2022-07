Verstappen vence GP da França e dispara na liderança da Fórmula 1

O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, realizado neste domingo (24), no circuito de Paul Ricard, em Le Castellet.

O atual campeão mundial chegou ao sétimo triunfo em 12 corridas e disparou na liderança da temporada 2022, beneficiado, também, pelo abandono do monegasco Charles Leclerc, segundo colocado no campeonato de pilotos, que saiu da prova na 17ª volta, ao atingir a barreira de pneus. Os britânicos Lewis Hamilton e George Russel, ambos da Mercedes, completaram o pódio.

Verstappen, da Red Bull, chegou a 233 pontos e abriu 63 de vantagem para Leclerc, da Ferrari. Quarto colocado na França, ultrapassado por Russell a três voltas do fim, o mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe do holandês, foi a 163 pontos e encostou no monegasco. Russell está em quinto lugar, com 143 pontos, seguido por Hamilton, com 127 pontos.

No campeonato de construtores, a Red Bull também abriu distância na liderança, com 396 pontos. A Ferrari, que pontuou somente com o espanhol Carlos Sainz, quinto na França, está em segundo, com 314 pontos. A equipe italiana viu a diferença para a Mercedes cair, após a dobradinha da escuderia alemã em Paul Ricard, que a levou a 270 pontos.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Hungria, no circuito de Hungaroring, em Mogyorod, no próximo domingo (31), às 10h (horário de Brasília). Restam dez corridas para o fim do campeonato. O Grande Prêmio de São Paulo, 19ª prova da temporada, será em 13 de novembro, no autódromo José Carlos Pace (Interlagos), na capital paulista.