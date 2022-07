Festival de Inverno de Paranapiacaba volta ao formato presencial

O Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP) volta ao formato presencial, após dois anos de suspensão por conta da pandemia de covid-19. A 21ª edição do evento ocorre neste sábado (23) e domingo (24) de julho, nas ruas da vila inglesa em Santo André (SP), construída na primeira metade do século XIX, com atrações de música e arte.

O espetáculo infantil Gigantona, da Cia Irmãos Becker, abre a programação hoje, às 11h, no Espaço Viradouro, na Rua da Estação. A partir de então, a cada hora haverá uma apresentação começando de algum ponto de Paranapiacaba. As atividades estarão distribuídas nos palcos do Mercado e da Rua Direita, no Coreto e no Espaço Viradouro, além de apresentações itinerantes que percorrem as ruas da vila.

Ainda no sábado, o cortejo Mulheres do ABC, o Bloco será a primeira atração itinerante a percorrer as ruas da vila, às 12h. As ruas serão ocupadas também pelo grupo da Família Barmú com atividades de palhaçaria. O Trio Mundi Banda será o último cortejo do sábado e começa às 16h.

Os palcos do evento receberão apresentações como do grupo de choro Tantos 4; de Cláudia Lima e Otis Trio, que apresentarão som que funde vertentes da música contemporânea com jazz e cantos populares; da banda PiXAiM Forró, que traz composições autorais e clássicas, como de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro; e de Lu Domingues, com o ritmo do samba.

Domingo

Amanhã (24), os palhaços do grupo Circulartes recebem os visitantes que chegarem de trem, às 10h, na plataforma do Expresso Turístico, na Avenida Schnnor. No palco da Rua Direita, começa oficialmente a programação do segundo dia de festival, com a compositora e cantora Mariane Mattoso cantando MPB, a partir das 11h.

Ao longo da tarde, o público poderá conferir a apresentação de hip hop do grupo Furiah; o rock na vila, com a banda Teorias do Amor Moderno, seguida pela Banda Montanha, a última apresentação do evento, às 18h. No dia, haverá ainda atrações de MPB, samba e música instrumental indiana.

Nas ruas, as atrações itinerantes do domingo começam às 12h, com o cortejo da Folia de Reis São Francisco de Assis, que leva o público até o espaço Viradouro para sua apresentação. O público poderá acompanhar ainda a palhaçaria de Julian Granito, a mímica de Lulua Xiga e B.Boy Buiu, e o cortejo do Samba de Terreiro de Mauá.

O festival é gratuito e terá pontos de arrecadação de itens como alimentos não perecíveis e agasalhos para o Fundo Social de Solidariedade.

A programação completa dos dois dias do evento está na página do festival na internet.

Alimentação e transporte

Neste ano, serão duas praças de alimentação, uma no Galpão das Oficinas, na Rua da Estação, e a outra em quase toda a extensão da Rua Antonio Olyntho, onde fica o Clube União Lyra Serrano. O horário de funcionamento será das 10h às 19h30.

De acordo com a prefeitura de Santo André, para chegar ao festival em veículo particular, o visitante deve deixar o carro ou moto no estacionamento do evento que fica na Rodovia Dep. Adib Chammas, altura do quilômetro 47, e pegar um dos micro-ônibus do FIP, das 10h às 18h, que levará todos até a entrada da parte baixa de Paranapiacaba.

No sentido contrário, para voltar ao estacionamento, o último micro-ônibus sairá da vila às 20h. Também haverá vans adaptadas à disposição do público. Os valores de estacionamento são R$ 50 para carros, R$ 40 para motos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus.

No transporte público, o trajeto até Paranapiacaba pode ser feito pela linha 040, saindo do Terminal Rodoviário de Prefeito Saladino, ou pela linha 424, que sai da estação Rio Grande da Serra da CPTM.