PRF apreende 650 kg de maconha na Rodovia Presidente Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta sexta-feira (22), em Piraí (RJ), numa ação conjunta com a Polícia Militar, cerca de 650 kg de maconha dentro de um Jeep clonado. Policiais militares tentaram abordar o carro na altura do km 229 da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da Serra das Araras, com três homens, mas eles conseguiram fugir.

Os militares pediram reforço aos agentes da PRF que localizaram o veículo abandonado três quilômetros depois, ao cair num buraco na pista, junto ao acostamento. Dentro do carro foram encontradas 23 caixas com 674 barras de maconha, pesando aproximadamente 650 kg.

Os criminosos não foram localizados. O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Piraí, onde foi feito o registro de apreensão da droga.