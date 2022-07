Expresso do Brincar chega ao Parque Ibirapuera com atividades lúdicas

O projeto Expresso do Brincar chega ao Parque Ibirapuera neste sábado (23). A ação itinerante, que propõe atividades como forma de aprendizado para as crianças, é realizada pelo Movimento Unidos pelo Brincar e tem apoio institucional da Urban95, Fundação Bernard van Leer e Instituto Alana. Além de São Paulo, o projeto passará por 11 cidades, mostrando a aprendizagem lúdica entre pais e cuidadores para a valorização de brincadeiras como fator de desenvolvimento integral das crianças.

O Expresso do Brincar tem como cenário um trem e traz estações temáticas, nas quais responsáveis e crianças podem interagir com atividades de acordo com o interesse. A ideia é adaptar espaços às necessidades das crianças, inserindo brincadeiras espontâneas nas rotinas dos pequenos. O projeto entende que brincar é a linguagem das crianças e uma oportunidade de interação positiva. A proposta prioriza comunidades mais vulneráveis.

Entre as estações disponíveis está a Estação Artista, onde quadros, tintas, pincéis e outros objetos estimulam a criação. Na estação Mundo da Imaginação, o convite é para explorar o espaço, brinquedos e outros elementos disponíveis. Já a Estação Serelepe põe à disposição estímulos motores, levando em consideração a acessibilidade. A Estação Sossego é voltada para a concentração e a atenção. Para construir os próprios brinquedos, o destino é a Estação Mão na Massa. E, para viajar por brincadeiras regionais, basta chegar à Estação Memórias.

O circuito vai passar pelas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes (SP), São José dos Campos (SP), Juiz de Fora (MG), São João del Rei (MG), Belo Horizonte (MG), Uruçuca (BA), Serra Grande, (BA), Mata de São João (BA) e Salvador. O próximo destino, nos dias 27 e 28, é o Espaço Alana, no bairro Jardim Pantanal, ainda em São Paulo.

A cada parada, o projeto deixa materiais de apoio para que os parceiros locais possam seguir com o trabalho de estimular o aprendizado por meio de brincadeiras. Será disponibilizada, por exemplo, uma biblioteca com 80 livros para guiar as experiências das crianças desses lugares.

O projeto faz parte da campanha global Construa o Mundo do Brincar. Como reforço da iniciativa, a ChangeX criou uma plataforma de engajamento comunitário com um fundo no valor R$ 850 mil. A proposta é capacitar e estimular grupos comunitários, pais e cuidadores a criarem mais experiências lúdicas para crianças.