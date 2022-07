Sesc São João de Meriti apresenta contos literários

O Sesc São João de Meriti, na Baixada Fluminense, apresenta hoje (23) o projeto Reconto – Cada qual no seu recanto, a partir das 16h. A entrada é gratuita.

De acordo com a contadora de histórias Benita Prieto, idealizadora do projeto, “cada povo tem sua mitologia, histórias que contam sobre o tempo e as origens das coisas que vemos ou apenas acreditamos existir. Para São João de Meriti, vamos conhecer mitos que vêm de terras africanas, indígenas e de outros povos. Eles nos ajudam a entender o mundo”.

O evento faz parte do edital Sesc RJ Pulsar e será apresentado ao vivo e no formato híbrido, reunindo os contadores de histórias José Mauro Brant, Lucia Morais e Rogério Andrade Barbosa, que estarão no palco do Sesc, enquanto Benita Prieto e Tâmara Bezerra narram seus contos por um telão, respectivamente de Portugal e Ceará. Entre as histórias que serão apresentadas está A conquista do Fogo, mito do povo Suruí, de Roraima, contada por José Mauro Brant.

Projeto

O projeto foi criado durante o período mais difícil da pandemia, que paralisou o setor cultural. Os contadores de histórias buscaram se reinventar e encontraram na internet o seu refúgio. Em formato 100% online e ao vivo, o projeto já contou com participação de artistas de todos os cantos do Brasil e do mundo, como diz o título, “cada qual no seu recanto”, mostrando a diversidade de linguagens narrativas e seus diferentes sotaques.

A direção artística é de José Mauro Brant, premiado ator, autor teatral, que divide a curadoria com Benita Prieto, contadora de histórias e produtora de eventos na área da leitura e literatura, que hoje mora em Alhandra, Portugal.

Brant explica que “entre 2020 e 2021 fizemos 10 edições 100% online do projeto Reconto, inspirados no livro Decameron, de Bocaccio, onde um grupo de 10 jovens se refugiam da pandemia da peste negra e passam 10 dias contando histórias. Nosso refúgio foi a internet e, como Bocaccio, vivemos 10 jornadas de histórias, que nos possibilitaram encontros memoráveis”.

O Sesc São João de Meriti/Teatro Sesc fica na Avenida Automóvel Clube, 66, centro.